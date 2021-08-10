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İş makinesi kaldırırken bozuldu! Tokat'ta kaldırımdaki mezarı görenler şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş makinesi kaldırırken bozuldu! Tokat'ta kaldırımdaki mezarı görenler şaştı kaldı

TOKAT'ta şehir merkezinde kaldırım üzerinde bulunan meçhul askerin mezarı görenlerin dikkatini çekiyor.

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Sulu Sokak çarşısı girişinde 6 asırlık olduğu değerlendirilen mezar gizemini koruyor. 1960'lı yıllarda yol yapım çalışmalarında fark edilerek taşınması için açılan mezarda kılıcıyla gömülü bir askerin olduğu fark edildi. Belediye Başkanı Mesrur Gürgenç döneminde mezar korumaya alındı. Uzun yıllar kaldırımda yol kenarında bulunan mezar 10 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Mezar taşına ‘Meçhul Asker’ ismi yazıldı. Yoldan geçenlerin dua ettiği mezar dikkatleri çekiyor.

Emekli Öğretmen Ömer Faruk Aybek, halk arasında mezarla ilgili çeşitli bilgiler dolaştığını belirterek, “Bundan 50-60 yıl önce yol çalışmalarında mezarın kaldırılmak istenirken iş makinesinin bozulduğu, bıçağının kırıldığı söyleniyor. Şehit mi?, Gazi mi? Mübarek bir insan mıdır? Bilemiyorum. Mezarda yatana saygıdan dolayı yolu dar bırakarak mezarı korumuşlar. İnsanlarımızda ziyaret ederek dua ediyor” dedi.

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