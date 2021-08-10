Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede
ANTALYA'da kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kızın feryatları yürek burktu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine giden İsmet A.'nın kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı’ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan P.'nin kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Erkan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla D., yaralandı.
Yola fırlayarak ağır yaralanan Erkan P. ve Sıla D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaptı
Ayağı kırıldığı gözlenen Sıla D.'nin sürekli olarak ‘ayağım nerede’ diye feryat ettiği görüldü.