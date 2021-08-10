BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 477,39

Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

ANTALYA'da kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kızın feryatları yürek burktu.

Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine giden İsmet A.'nın kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı’ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan P.'nin kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

111
Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

Kazada motosiklet sürücüsü Erkan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla D., yaralandı. 

211
Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

Yola fırlayarak ağır yaralanan Erkan P. ve Sıla D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaptı

311
Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede

Ayağı kırıldığı gözlenen Sıla D.'nin sürekli olarak ‘ayağım nerede’ diye feryat ettiği görüldü.

411