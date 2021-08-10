BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 477,39
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın anlaştığı Ghezzal İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaştığı Ghezzal İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal, bonservisi konusunda Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Abone ol

Beşiktaş , çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası Rachid Ghezzal, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. 

Dün (9 Ağustos Pazartesi) Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, bugün de Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak adına İstanbul'a getirdi.

Kiralık geçirdiği sezona Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Ghezzal, bu kez bonservisiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katılacak. 

Gün içinde yolculuk öncesi bir fotoğraf paylaşan Ghezzal ve ailesini taşıyan uçak, İstanbul'a geldi. Ghezzal'ın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Uzun pazarlıklar sonucu transferi bitirilen Ghezzal'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü hangi gün ayın kaçında başlıyor ne zaman bitiyor?
Aşure günü hangi gün ayın kaçında başlıyor ne zaman bitiyor?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kocaeli'de karşılıksız çekle vurgun! 'Tosuncuk'tan sonra belki de en büyüğü'
Kocaeli'de karşılıksız çekle vurgun! 'Tosuncuk'tan sonra belki de en büyüğü'
Biontech yan etkileri neler kaç gün sürer ishal ve ateş olur mu?
Biontech yan etkileri neler kaç gün sürer ishal ve ateş olur mu?
Batman'da fuhuş operasyonu! Kullandıkları şifreli dil şoke etti
Batman'da fuhuş operasyonu! Kullandıkları şifreli dil şoke etti
Denizli'de canını zor kurtardı traktörü alev alev yandı! Osman Zolan sözünü tuttu
Denizli'de canını zor kurtardı traktörü alev alev yandı! Osman Zolan sözünü tuttu
Masterchef Şükrü kimdir kaç yaşında Şükrü Özsarı aslen nereli?
Masterchef Şükrü kimdir kaç yaşında Şükrü Özsarı aslen nereli?
İBB Esenler'deki İSPARK'ı kapatıyor mu? Tevfik Göksu'dan açıklama
İBB Esenler'deki İSPARK'ı kapatıyor mu? Tevfik Göksu'dan açıklama
İngiltere'dan NATO'ya Afganistan tepkisi
İngiltere'dan NATO'ya Afganistan tepkisi
Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti
Pakistan daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayı reddetti