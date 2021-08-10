Beşiktaş'ın anlaştığı Ghezzal İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal, bonservisi konusunda Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş , çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası Rachid Ghezzal, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Dün (9 Ağustos Pazartesi) Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, bugün de Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak adına İstanbul'a getirdi.

Kiralık geçirdiği sezona Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Ghezzal, bu kez bonservisiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katılacak.

Gün içinde yolculuk öncesi bir fotoğraf paylaşan Ghezzal ve ailesini taşıyan uçak, İstanbul'a geldi. Ghezzal'ın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Uzun pazarlıklar sonucu transferi bitirilen Ghezzal'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.