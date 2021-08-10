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Batman'da fuhuş operasyonu! Kullandıkları şifreli dil şoke etti

Batman'da fuhuş operasyonu! Kullandıkları şifreli dil şoke etti

BATMAN'da 6 kadına fuhuş yaptırarak geçinen 2 şüpheli tutuklandı. Şahısların telefonda, 'Yeni inekler geldi mi', 'Yemek var mı' şeklinde şifreli dille konuştukları öğrenildi.

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Batman’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Zorla fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan Emniyet, söz konusu çetenin şifreli dilini de çözdü. Şahısların, 'Yemek var mı?, Yeni inekler geldi mi?' şeklinde şifreli konuştukları ortaya çıktı.

Emniyet müdürlüğü tarafından, operasyonun detaylarına ilişkin Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimize bağlı ekipler tarafından ilimizde fuhşun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik detaylı çalışma başlatılmış, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takip yapılarak başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın ilimizde ve diğer illerde geçimini fuhuş ile sağlayan kişilere müşteri ve yer temini yaptıkları tespit edilmiştir. Müşterilerin şüpheliler ile 'Yemek var mı?, Yeni inekler geldi mi?' şeklinde şifreli konuştukları, güvene dayalı ilişki kurdukları, tanımadıkları kişiler ile iletişim kurmadıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda fuhuş yaptığı tespit edilen 6 mağdur şahsa idari işlem uygulanmış, yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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