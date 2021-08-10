BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,09
ALTIN 478,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Kırklareli'nde ortaya çıktı! Her yeri istila etti: Camları açamaz oldular

Kırklareli'nde ortaya çıktı! Her yeri istila etti: Camları açamaz oldular

KIRKLARELİ’nde bir süredir bulunan dantel böcekleri geçiş döneminde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Abone ol

Kırklareli ve ilçelerinde geçiş döneminde bulunan minik dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Çamaşırlara yapışan böceklerle baş edemeyen vatandaşlar adeta camlarını açamaz oldu. Bölgeye yoğun baskın yapan minik dantel böcekleri vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşalar böceklerle kendi imkanlarıyla mücadele edemez noktasına geldi. Özellikle öğle saatlerinde adeta yağmur gibi yağan dantel böcekleri  vatandaşlara zor anlar yaşatırken vatandaşlar dantel böceklerinin Kırklareli’nde il defa bu kadar çok arttığını söylediler.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de telefonda haberi alan koca şok oldu! 29 yaşındaki genç anne ve kızı kayıp
Mersin'de telefonda haberi alan koca şok oldu! 29 yaşındaki genç anne ve kızı kayıp
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı
İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı
Hadımköy'de evden kaçan kızlar geceyi nerede geçirdi? Nazar'ın babası konuştu
Hadımköy'de evden kaçan kızlar geceyi nerede geçirdi? Nazar'ın babası konuştu
Ali Babacan'dan ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Ali Babacan'dan ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?
Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?
Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek
Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı
Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de fotoğraf sevdası hayatına mal oldu! 3. günde acı haber geldi
Kocaeli'de fotoğraf sevdası hayatına mal oldu! 3. günde acı haber geldi