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Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek

Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek

Twitter CEO'su Jack Dorsey; Bitcoin'in, önce ABD'yi ardından tüm dünyayı birleştireceğini söyledi.

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En popüler ve değerli para birimi Bitcoin'in sıkı bir savunucusu olduğu bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, kripto para birimi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ünlü rapçi Jay-Z ile Bitcoin fonu kurmak için çalışmalar yürüten Dorsey, Bitcoin'in önce bölünmüş olan bir ülkeyi (ABD), ardından tüm dünyayı bir araya getireceğini söyledi.

Temmuz ayında katıldığı Bitcoin Konferansı'nda konuşan Twitter CEO'su, Bitcoin'in dünyaya barış getireceğini de vurgulamıştı.

ABD'de tartışılıyor 
ABD son dönemde kripto paraların yasallaştırılması konusunda tartışmalara ev sahipliği yapıyor. En son kripto para vergilendirme tasarısı ve yapılan açıklamalar, kripto para topluluğunca oldukça tepki toplamıştı.

Durum böyle olunca, bazı kripto para savunucuları tarafından Amerika'nın ilk Bitcoin başkanını seçme çağrıları ortaya çıktı.

Dorsey aday gösterildi
Popüler Kripto para savunucusu Anthony Pompliano, başkanlığa uygun olabilecek potansiyel adaylar arasında Jack Dorsey'i de gösterdi.

Dorsey ise Bitcoin'in başkanlara ihtiyacı olmadığını ifade ederek gelen teklifi reddetti.

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