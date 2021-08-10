Okulların açılması için 18 yaş altına aşı istediler

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ortaokul ve lise gruplarına aşılama yapılması yeniden gündeme geldi.

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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, sağlıklı bir eğitim yılı yaşayıp 1,5 yıllık eğitim eksikliklerini kapatabilmek için en kısa zamanda 18 yaş altının aşılanması gerektiğini bildirdi.

Altun, Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda, salgının yaklaşık 1,5 yıldır devam ettiğini, bu kapsamda bir takım bilimsel gerçeklerin ortaya çıktığını belirtti.

Hastalığın yayılmasında çocukların etkisinin çok az olduğunu anlatan Altun, "Özellikle ilkokul grubundaki çocukların bulaştırıcılık konusunda en az tehlikeli oldukları bilimsel olarak hesaplanmış durumda." dedi.

Okulların en kısa sürede açılması gerektiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha iyi yetişmesi konusunda bu açığın kapatılması yönünde de Milli Eğitim tarafından ek eylem planları geliştirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin hemen hemen hepsi aşılandı. Okulda çalışanların aşılandıklarını biliyoruz. Dünyada şu anda aşıda sınır 13 yaşa çekilmiş durumda. 12 yaşını bitirmiş olan tüm bireylerin aşılanması gerekmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre söylüyorum ki 18 yaş üstü bireylerin yüzde 47'sinin ikinci doz aşısının yapıldığı biliniyor. Eylül ayında okullar açılmadan önce bir an evvel, şu an aşısını yaptırmayan varsa Milli Eğitim'de çalışan, öğretmen, memur ve hizmetli kadrosundaki insanların, aşılarını yaptırması gerekmektedir."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da öğretmenlerin aşılanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bir İspanyol gribi salgını sırasında eğitim olmayınca kaç neslin kaybedildiğiyle ilgili dünya çapında bir örnek var. Gelişmiş ülkeler de pandemide en son okullarını kapattılar. Biz de yerel önlemlerle veya aşılama oranını arttırarak, eğitimi devam ettirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Edirne Veli-Der Başkanı Benay Gürsel, Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Özer Demir ve Eğitim İş Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal da yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini belirtti.