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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti! İşte masadaki konular

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti! İşte masadaki konular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konuları ele alınacak.

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Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.

Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.

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