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Beşiktaş'ın anlaştığı Rachid Ghezzal'dan ilk paylaşım! "Eve dönüyoruz..."

Beşiktaş'ın anlaştığı Rachid Ghezzal'dan ilk paylaşım! "Eve dönüyoruz..."

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, kendisini İstanbul'a getiren uçaktan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı...

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın uzun uğraşlar neticesinde yeniden kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Rachid Ghezzal, bugün saat 14:00’te İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

İstanbul yolculuğu için uçakta olan yetenekli oyuncudan ilk paylaşım geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul uçağında çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Rachid Ghezzal, söz konusu paylaşıma "Eve dönüyoruz" notunu düştü.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan ve 8 gol atıp 19 gol pası vererek asist kralı olan Rachid Ghezzal, takımın başarısında büyük pay sahibi olmuştu.

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