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Ukrayna: Rusya'nın Avrupalı politikacıların yardımıyla bizi yok etmeye çalışıyorlar

Ukrayna: Rusya'nın Avrupalı politikacıların yardımıyla bizi yok etmeye çalışıyorlar

UKRAYNA Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Avrupalı politikacıların yardımıyla Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığını söyledi.

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Novoye Vremya dergisine verdiği röportajda, Rusya'nın Avrupalı politikacıların yardımıyla Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Danilov, Ukrayna'nın 2023'te Avrupa enerji sistemine katılmasının ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olduğunu belirterek, "Bunun için birçok süreçten geçmemiz gerekiyor, Rusya ile ortak enerji sisteminden bir kesinti testi yapmamız gerekiyor ve Rusya bize bu konuda kesinlikle yardımcı olmuyor, ülkemizi yok etmek için her şeyi yapıyor" dedi.

Bu amaç için Avrupa'da "mastodonsların (politikacıların) kıpırdamaya başladığını" ve Rus şirketleri ile çalışmaya başladıklarına vurgu yapan Danilov, "Bunlar kabul edilemez şeyler. Sayıları az değil; Avusturyalılar, Fransızlar, Almanlar... Bize nasıl yaşamamız gerektiğini dayatmaya çalışanların hepsi" diye konuştu.

Danilov daha önce de, "Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından Almanya ve Fransa'nın sorumlu tutulması gerektiğini söylemiştim" demişti.

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