Fatih Altaylı "İşgal ordusu" diyerek tepki gösterdi! Aptalın bile görebileceği net plan!

Fatih Altaylı Afgan göçlerinin ABD'nin yönlenlendirmesi ile planlanmış sivil bir saldırı olduğunu söyledi ve "Bu en aptalın bile görebileceği kadar net bir plan." dedi

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Afgan göçleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Gelen görüntülere tepki yağıyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Afgan göçleri için "işgal ordusu" tanımını kullandı. Altaylı'ya göre "Bunun Türkiye’ye karşı planlanmış bir sivil saldırı olduğu ve Türkiye’yi orta vadede bitirmeye yönelik olduğunu görmemek için aptal olmak bile yetmez." İşte çarpıcı yazı:

Ülkemize, vatanımıza karşı çok açık biçimde Mehmet Akif’in sözleri ile “Hayasızca akın” var. Ve bu akın giderek daha net ortaya çıkıyor ki, bir yabancı plan program.

ABD’nin yönlendirdiği Afganları İran kendi sınırından alıp Türkiye sınırına bırakıyor.

Aptalın bile görebileceği net bir plan

Yine ABD’nin yönlendirmesi ile Suriye’nin kuzeyinde bir “tehcir” uygulanarak burada bir etnik temizlik yapılıyor ve buradan süpürülen gruplar Türkiye’ye yığılıyor. Bu en aptalın bile görebileceği kadar net bir plan.

Bunun Türkiye’ye karşı planlanmış bir sivil saldırı olduğu ve Türkiye’yi orta vadede bitirmeye yönelik olduğunu görmemek için aptal olmak bile yetmez.

5 küsur milyon Suriyeli, şimdilik 2 milyonu aşkın ama sayıları giderek artan “Genç Erkek Afgan”, 1 milyona yakın farklı etnisitelerden Iraklı, Afrikalı ve Orta Asyalı göçmen Türkiye’nin bu kadar kısa sürede sindirebileceği bir yük değildir.

Bırakın Türkiye’yi birkaç yüz milyonluk nüfusa ve Türkiye’nin onlarca katı ulusal gelire ve ekonomik büyüklüğe ve toprak alanına sahip ülkeler bile böyle bir yükü kaldıramaz.

AB’den gelecek birkaç milyar euro, ABD’den gelecek kısa vadeli siyasal destek, geçici olarak kapatılacak birkaç dava dosyası ve belki seçimde birkaç yüz bin oy için Türkiye’nin geleceği karartılıyor.

İşgal ordusu beka meselesidir!

Çok açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum.

Göçmenliği veya geçici koruma altında olma statüsünü çoktan geride bırakmış ve çok açık bir “İşgal Ordusu” haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin “beka meselesidir”

Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir.

Türkiye’yi yönetenler şimdiye kadar başarı ile bu oyunun bir parçası haline getirilmiştir.

Ama çok açık söyleyeyim, eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur.

“Yakın zaman nedir?” diye soracak olursanız...O yakın zaman aslında “dündü”.