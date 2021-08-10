Altın fiyatı neden tepetaklak oldu? İslam Memiş 'manipülasyon' deyip 'tuzak' uyarısı yaptı

Gram altında bir gecede 30 liralık düşüşün nedenleri tartışılıyor... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir” dedi.

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Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED’in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu. Gram altın 30 lira birden değer kaybetti. Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş şu değerlendirmeyi yaptı:

- Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı.

- Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. ‘Her şey Fed’in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor’ gibi bilerek ve isteyerek algı yapıyorlar.

- Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları her zaman değerli olacağı için altına operasyon yapmak onların işini daha da kolaylaştıracaktır. Bu operasyonları da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir.

Altında düşüşün devam etmesi çok zor!

- Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır.

- Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım.

- Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum.