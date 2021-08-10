Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk kimdir aslen nereli?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. CNN Türk'te yaptığı haberlerle bilinen Fulya Öztürk 32 yaşında ve aslen Adanalı. Fulya Öztürk evli değildir.

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FOX ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan Fulya ile Umudun Olsun programı daha ilk bölümden ilgiyle izlendi. Dertlere derman olmak ve çözüm bulmak için başlayan programın sunucusu Fulya Öztürk ise merak konusu oldu. 32 yaşında olan Fulya Öztürk aslen Adana Seyhanlı. CNN Türk'te ekran macerasına başlayan Fulya Öztürk, evli değildir.

CNN Türk ekranlarından yaptığı haberler ile adından söz ettiren başarılı gazeteci Fulya Öztürk Fox TV ekranında Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya başlayan 'Fulya İle Umudun Olsun' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor. Programı yakından takip eden izleyiciler Fulya Öztürk kimdir sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Fulya Öztürk hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Fulya Öztürk kimdir: Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk televizyonculuk kariyerine başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu. Öztürk, 1,68 boyundadır.