Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük covid-19'a yakalandı

MALATYA'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Ülke genelinde Covid-19 vakalarında yaşanan artış tırmanmaya devam ediyor. Malatya Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Sülük söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evde devam edecek. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile tüm hastalarımıza Rabbim’den sağlık ve afiyet temenni ederim” ifadelerine yer verdi.