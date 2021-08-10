BIST 1.430
DOLAR 8,64
EURO 10,13
ALTIN 480,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük covid-19'a yakalandı

MALATYA'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Abone ol

Ülke genelinde Covid-19 vakalarında yaşanan artış tırmanmaya devam ediyor. Malatya Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Başkan Sülük söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evde devam edecek. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile tüm hastalarımıza Rabbim’den sağlık ve afiyet temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'yi saran orman yangınında Haluk Levent'e helikopter kiralama için bağış yapanlar
Foto Galeri Türkiye'yi saran orman yangınında Haluk Levent'e helikopter kiralama için bağış yapanlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı! Evi kurşunlandı
Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı! Evi kurşunlandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Polis Akademisi başvuru sayfası PMYO 2021 başvurusu yapma-2021
Polis Akademisi başvuru sayfası PMYO 2021 başvurusu yapma-2021
Emsal karar! Yargıtay'dan işçilere kötü haber: Tazminatsız kovulacak
Emsal karar! Yargıtay'dan işçilere kötü haber: Tazminatsız kovulacak
Optimar seçim anketinde HDP ve İYİ Parti'ye şok! AK Parti ve CHP'nin oyu kaç?
Optimar seçim anketinde HDP ve İYİ Parti'ye şok! AK Parti ve CHP'nin oyu kaç?
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı! TÜİK açıkladı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı! TÜİK açıkladı
Bursa'da gören telefona sarıldı! Herkes ceset sandı gerçek ise bakın ne çıktı
Bursa'da gören telefona sarıldı! Herkes ceset sandı gerçek ise bakın ne çıktı
Muharrem ayı duası Arapça ve Türkçe okunuşları kaç kere okunur?
Muharrem ayı duası Arapça ve Türkçe okunuşları kaç kere okunur?
Covid-19'da yeni pik beklentisi! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Salgın kötü aşamaya girdi
Covid-19'da yeni pik beklentisi! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Salgın kötü aşamaya girdi
Adana'da anne kızın acı kaderi yürek dağladı! Gözyaşlarına boğuldular
Adana'da anne kızın acı kaderi yürek dağladı! Gözyaşlarına boğuldular