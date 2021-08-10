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Bursa'da gören telefona sarıldı! Herkes ceset sandı gerçek ise bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da gören telefona sarıldı! Herkes ceset sandı gerçek ise bakın ne çıktı

BURSA'da balıkçıların denize kaçak attıkları ağlara takılan yunus balığı sahile vurdu. Bunun insan cesedi sanılması deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

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Mudanya Güzelyalı'da balıkçıların kaçak attıkları ağlara takılan yunus balığı sahile vurdu. Vatandaşlar polise "ağlara bir insan takıldı" ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polis Ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ağlara takılan ve insan sanılan yunus balığını ağlardan çıkarttı.

Vatandaşlar ağlara takılanın insan değil de yunus balığı olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Sahile çıkartılan ölü yunus balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar balıkla fotoğraf çekmek için bir biriyle yarıştı. Sahile vuran balık Mudanya Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir noktaya gömüldü.

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