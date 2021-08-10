FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarına operasyon

Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen kişilere operasyon yapıldı.

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ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1'inci sınıf, 2'si 2'nci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüphelinin HTS analiz çalışmaları sonucu, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Örgütsel kodlamalarıyla, örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlenen şüphelilerin, emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.