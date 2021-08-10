Aşı olmayı erteledi Covid-19’a yakalandı: Her şey çok değişik yaşanıyor

Covid-19 nedeniyle hastanede yatan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Aşı olmayı erteleyen ve test için gittiği hastanede tedavi altına alınmak zorunda kalan Yasemin Kesmez de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ndeki hasta odasında “Sağlığımız için herkese aşı olun derim” sözleriyle vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

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Koronavirüs hastalığına karşı üretilen aşılara bazı vatandaşlar çekimser yaklaşıyor. Hastanedeki Covid-19 vakalarının çoğu ise aşının olası yan etkilerini öne sürerek aşı olmayı reddeden veya erteleyen kişilerden oluşuyor. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Yasemin Kesmez(50) de aşı olmayı erteleyenlerden biri. Kesmez, tedavi gördüğü hasta odasında yalnız kalmaktan sıkıldığını belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.



Aşı olmayı erteleyen ve Covid-19 hastalığına yakalanan Yasemin Kesmez, yaşadığı hastalık süreci ve aşı hakkında, “Normal grip gibi eklem ağrıları, ateş, kuru öksürük, halsizlik gibi şikayetlerle buraya test olmaya geldim. Çok kötü değildim ama hastaneye yatırıldım, 4-5 gün içinde eve döneceksin dediler. Çok şükür artık ilaçları 3’e indirdim. Çok şükrediyorum Allah’ıma. Ama burada kalmaktan çok sıkıldım, bakalım ne olacak. Çok sağlıklı bir insandım ben." diye konuştu.







"Herkese aşı olun derim"

"Rahatsız olmadan önce aşı olmayı düşünüyordum" diyen Kesmez "İllaki bir gün olmamız gerekiyor Allah izin verirse diyorduk. Ama işte o zamanlara kadar korkuyorsunuz. Duyduğumuz haberlerde her şey çok değişik yaşanıyor, daha kötü oluyorsunuz gibi şeyler söyleniyor. Kız kardeşlerim aşılarını hep oldu, 2. Doz aşılarını da oldular çok şükür iyiler. Sağlığımız için herkese aşı olun derim. İnşallah bu hastalık bir daha gelmez.” dedi.