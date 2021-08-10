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İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti! Kılıçdaroğlu benim gözümde Jean Claude Van Damme!

İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti! Kılıçdaroğlu benim gözümde Jean Claude Van Damme!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü keserek kendini aday göstermesiyle maksimum risk aldığını savunan Ahmet Hakan, Van Damme benzetmesi yaptı.

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Ahmet Hakan Hürriyet'teki bugünkü yazısında Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme filmi "Maksimum Risk" filmini ele aldı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu buna benzetti. Hakan yazısında şunları söyledi:

Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır. Aksiyonun şahikasıdır.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi.

Son günlerde şöyle şeyler yapıyor Kılıçdaroğlu:

- İmamoğlu’na olmaz diyor.

- Mansur Yavaş’a kapıyı kapatıyor.

- İmamoğlu ve Mansur Yavaş diye inleyen kitlesinin tersine gidiyor.

- Ve büyük ihtimalle kendisini adaylık koltuğuna yerleştiriyor.

Var ya...

Eğer aday olur da kaybederse...

Vay ki vay haline.

Kısacası...

Öyle bir risk alıyor ki...

Maksimumun da maksimumu!

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