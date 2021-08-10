Yılmaz Özdil'den çok sert Afgan göçmen tepkisi! Bu bir demografik bomba

İRAN sınırından kafileler halinde Türkiye'ye giriş yapan ve hepsi genç erkeklerden oluşan Afgan göçmenlerle ilgili tartışma giderek sertleşiyor. Düzensiz göçmenlerle ilgili eleştirilere 'ırkçılık' diyenlere tepki gösteren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Biz ırkçı değiliz, siz vatan hainisiniz" dedi. Ardından da o soruyu sordu: "10 sene sonra Türkiye'deki demografinin ne olacağını kimse düşünüyor mu?"

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Türkiye akın akın gelen Afganistanlı kaçak göçmenleri tartışıyor. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, göçmenlere yönelik eleştirilere 'ırkçılık' olarak bakıp eleştirilere karşı çıkanlara sert çıktı. Nokta TV canlı yayınına katılan Yılmaz Özdil, "10 sene sonra Türkiye'deki demografinin ne olacağını kimse düşünüyor mu? Çok açık bir şekilde Türkiye'yi imha etme operasyonu. Bu bir demografik bomba" ifadelerini kullandı.

Afgan gazeteciye: Vatanını satıp, çocuğunu terkedip gelmiş...

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Türk milletini ve kadınlarını aşağılayan videosuna sert tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Bir tane Afgan, kendi vatanını satıp gelmiş ahlaksız herif, kendi çoluğunu çocuğunu terk edip, kendi vatanını bırakıp buraya gelmiş. Bu ahlaksız küstah bize akıl verebiliyor. Çünkü maalesef bunu hak etmiş vaziyetteyiz. Türkiye'de artık sadece Türk milletinin ferdi olmak aşağılanmayı gerektirir. Bundan daha büyük onursuzluk, iğrençlik olamaz" ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Özdil'in açıklamalarından satır başları...

Memleket kaçak göçmen deposu haline geldi

- Memleketin kaçak göçmen deposuna çevrildi. Türkiye'de 8 milyondan fazla kaçak göçmen var. Türkiye'de her 10 kişiden biri kaçak göçmen. Kaş'ın yanındaki Başak Adası’na Yunan askeri gemisi kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı. Bizimkiler ‘kurtardık' diyor. Bizim toprağımıza askeri gemiyle gelip kaçak göçmen atıyorlar.

- Kara sınırlarımız kevgir oldu diyorduk, deniz de bitmiş. Bir Yunan gemisi İzmir limanına kaçak göçmen yıkabilir mi? Başak Adası’na nasıl yıkıyor? Dingo'nun ahırı kelimesi artık Türkiye için az bir kelime. Türkiye'de Türk milletini istemiyorlar.

ABD işbirlikçisi Afganları memlekete dolduruyorlar

- Suriyelilere Türk vatandaşlarına göre ayrımcılık yapıldığında soruşturma açtınız mı? Açmadınız. Bu ülkede Suriyelilere ayrımcılık yapıldığında soruşturma açılmıyorsa, Türk vatandaşları konusunda ayrımcılık yapıldığında niye soruşturma açılıyor?

- Amerikan iş birlikçisi Afganları memlekete dolduruyorlar. Amerikan politikası gereği, vekalet savaşları gereği 5,5 milyon Suriyeliyi senin memleketine doldurmuş, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de garnizon Kürdistan devletini kurdurmuş. Kime tepki göstereceksiniz, Avustralyalılara mı?

Sömürge solcuları var bu ülkede...

- Daha önce Balyoz, Ergenekon davaları, anayasa referandumlarında da gördük. Sömürge solcuları var bu ülkede. Son dönemde gördük, yabancı fonlardan para alan gazeteci kılıklı çantacılar var. Kara paracıların otellerinde kalan, kokain baronlarının soytarısı olmuş gazeteciler var.

- Emperyalizmin uşağı, maşası 2. cumhuriyetçiler var bu ülkede. Tarikat, cemaat, zır cahil atmosferi var. Bunların hepsinin koalisyonu dönüyor bize akıl veriyor, ‘Siz ırkçısınız' diyor. Biz ırkçı değiliz, siz vatan hainisiniz.

Kendi ülkesine silah çekmiş Afganları ülkeye niye dolduruyorsun?

- Suriyelilere kimse karşı değil ama Suriye de karşı değil. 5,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye niye dolduruyorsun, Amerikan ajanı, Amerikalılarla beraber kendi ülkesinde silah çekmiş Afganları sen kendi ülkene niye dolduruyorsun kardeşim?

- Gelen Afganların hepsinin mazlum olmadığını biliyoruz. Bunlar Amerikan ordusunun iş birlikçileri. Bunları Amerika'ya alamayacakları için muhtemelen para verdiler ve Türkiye'ye sokuyorlar.

Bu bir demografik bomba...

- 10 sene sonra Türkiye'deki demografinin ne olacağını kimse düşünüyor mu? Çok açık bir şekilde Türkiye'yi imha etme operasyonu. Bu bir demografik bomba.