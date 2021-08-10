Bir otobüs faciası daha! Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

TÜRKİYE son günlerde yolcu otobüsü kazalarıyla sarsılıyor. Balıkesir'deki 15 ölümlü otobüs kazasının ardından Uşak'ta da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı... Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.Abone ol
Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.