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Afgan gazeteci Sunatullah Saadat için harekete geçildi

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret ettiği video büyük tepki çekmişti.

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

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