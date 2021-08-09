İngiltere'de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarını basmaya çalıştı.

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İngiltere'de aşı karşıtı protestocular, başkent Londra'nın batısındaki White City'de bulunan İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarına zorla girmeye çalıştı. Çok sayıda gösterici BBC'ye ait binaya yürümeden önce Shepherds Bush Green Meydanı'nda toplanarak aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etti. Protestolar sırasında bir grup göstericinin binaya girmeye çalışması ile polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis bina girişine adeta etten duvar örerek göstericilerin binaya girmesini engelledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada bir grup göstericinin toplanarak bina önüne geldiği belirtildi. Polis, olayda kimsenin gözaltına alınmadığını ancak görevlilerin durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Protestonun organizatörü olan Official Voice, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'medyanın sorun olduğunu' belirterek destekçilerine 27 Temmuz'dan itibaren protestoya katılmaları için çağrıda bulunmuştu. Organizasyonun protestoya ilişkin paylaşımlarında 'yalanların sona ereceği' ifadesi yer aldı.