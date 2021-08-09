BIST 1.433
DOLAR 8,64
EURO 10,17
ALTIN 479,96
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarını basmaya çalıştı.

Abone ol

İngiltere'de aşı karşıtı protestocular, başkent Londra'nın batısındaki White City'de bulunan İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarına zorla girmeye çalıştı. Çok sayıda gösterici BBC'ye ait binaya yürümeden önce Shepherds Bush Green Meydanı'nda toplanarak aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etti. Protestolar sırasında bir grup göstericinin binaya girmeye çalışması ile polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis bina girişine adeta etten duvar örerek göstericilerin binaya girmesini engelledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada bir grup göstericinin toplanarak bina önüne geldiği belirtildi. Polis, olayda kimsenin gözaltına alınmadığını ancak görevlilerin durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Protestonun organizatörü olan Official Voice, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'medyanın sorun olduğunu' belirterek destekçilerine 27 Temmuz'dan itibaren protestoya katılmaları için çağrıda bulunmuştu. Organizasyonun protestoya ilişkin paylaşımlarında 'yalanların sona ereceği' ifadesi yer aldı.

Protestocuların toplandığı White City'deki BBC stüdyosu 2013 yılına kadar BBC televizyonunun merkezi iken 2017'den bu yana şirketin ticari bir kolu olan BBC Studioworks'ün binası olarak hizmet veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanlar tatil planlarını iptal etmedi
Almanlar tatil planlarını iptal etmedi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak
Saran Holding aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracak
Karsan CEO'su Okan Baş: Megane Sedan'ın üretimini üstlenecek olmaktan mutluyuz
Karsan CEO'su Okan Baş: Megane Sedan'ın üretimini üstlenecek olmaktan mutluyuz
Koronavirüste yeni tehlike Kolombiya varyantı
Koronavirüste yeni tehlike Kolombiya varyantı
National Interest: ABD'nin dünya hegemonyası bitiyor
National Interest: ABD'nin dünya hegemonyası bitiyor
ABD Başkanı Biden'in Afganistan'dan geri çekilme planı aynen devam edecek
ABD Başkanı Biden'in Afganistan'dan geri çekilme planı aynen devam edecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı
Yunanistan'daki yangınlara Türkiye'den uçak desteği
Yunanistan'daki yangınlara Türkiye'den uçak desteği