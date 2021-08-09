AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşarak, 260 yangından 256'sının kontrol altına alındığını açıkladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınları sonrası yalan haberlerle mücadele konusunun MYK'da görüşüldüğünü belirterek, "Yangın ateşinin yanında fitne ateşi yaktıklarını gördük" dedi.

Ömer Çelik göçmenler konusunda kopan fırtınalara da değinerek, ''Ne Türkiye bir göçmen kampı gibi niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne de göçmenim diye milletimize saygısızlık edene müsaade ederiz'' dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından, MYK'da gündeme aldıkları maddeleri anlattı;

Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri. 43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor. Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.

Yangına müdahale süresi 12 dakikaya indi

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene söz konusu oluyor. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. dünyada ilk oalrak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler. Neredeyse sıfır olan gölet sayısı 4150'ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Son tabloda çok fazla yangının çıkmasının zorlayıcı bir tablo olduğunu görüyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır.

Her bir vatandaş için 3 fidan

Yeşillendirme çalışmaları gündem oluyor. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Dünyanın mücadele ettiği bir tablo sözkonusu. Önceliğin yangının söndürülmesine verilmesi sözkonusu. OGM, Kızılay, AFAD; Jandarma, polis, gönüllüler, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret sarfettiler.

Herhangi bir şekilde yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz dedik. Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşi körüklemeye çalıştığını gördük. Selfie çekilerek burada müdahale edilmiyor gibisinden göz göre göre yalan diyebileceğimiz fitne ateşinin körüklenmeye çalışıldığını gördük. Siyasetçi birisi 'Sadece AK Partililere yardım ediliyor' gibisinden en vahşi yalanlardan birini söyleyebiliyor.

Kim yaraların sarılması için gayret gösterdiyse hangi siyasi partiden olursa olsun şükranlarımızı sunarız. Yangın devam ediyor, çıkmışlar kurumlarla ilgili tartışma yapıyorlar. Yangını söndürdükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Biz de cevabını veririz. Yangın devam ederken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

Fitne ateşine karşı mücadele

Yangına müdahaleye katkısı olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz ama maalesef fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini de müşahade ettik. Fitne ateşine karşı mücadele yöntemlerimizi daha da güçlendirmemiz gerektiği ile ilgili değerlendirme yaptık.

Rize, Artvin, Van'daki sel felaketleri ile ilgili de değerlendirme yaptık. Yangının ortasında vatandaşlarımızın nezaketini, asaletini daha net bir biçimde gördük.

Fitne ateşini körüklemek isteyen yeni bir takım metotlarla karşılaştık

Tek tek örnekler üzerinden gittik. Bir yeri ziyaret ediyoruz. Orada gerçekle alakası olmayan bambaşka bir şey söylenmiş. Vatandaşımız bize soruyor, 'Kim söyledi size' diye soruyorum. Vatandaşım ismini vererek 'Şu siyasetçi geldi, söyledi' diyor. Olağan şüpheliler ne yaptılar? Yangının ortasında bir sürü dezenformasyon ortaya koydular. Burada hem parti açısından ne yapmamız gerektiğini değerlendirdik, arkadaşlarımız sahada karşılaştıkları bazı grupları siyasetçi görünümü altında bu tür grupları da tespitlerini ortaya koydular. Genel başkanımız talimat verdi, Erkan Bey koordine etti, teşkilatlarımız sahaya inerek, vekil arkadaşlarımız da sahaya inerek orada bulundular, kadın kollarımız da güçlü bir şekilde sahadaydı. Fitne ateşini körüklemek isteyen yeni bir takım metotlarla da karşılaştık. Gereken tedbirleri alacağız. İşin sosyal medya tarafı var. Sosyal medyadaki yalan dolanla mücadele ederken esas olan vatandaşımızın yarasını sarmaktır.

Türkiye ne transit geçiş noktasıdır ne de göçmen kampıdır

Devlet birimleri ilgili tüm gruplarla görüşür. Devlet kurumları arasında rol paylaşımı var. Kriz bölgelerinde çoğu kez kullandığımız metottur. Orada hiç kimse açıklama yaparken saygısızlık noktasına gelen bir değerlendirme yapmamalıdır. Türkiye, ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Göç dalgası söz konusu olmasın diye sayın Cumhurbaşkanımız Suriye içinde güvenli bölge oluşturulması için gayret etti. Türkiye ne transit geçiş noktasıdır ne de göçmen kampıdır. Bunun istismar edilmesine fırsat vermeyiz, Avrupa'daki ırkçıların yaptığı gibi insanları hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip milletimize karşı kabul edilemez sözler söyleyen tipler işte sosyal medyada görüyoruz, gereği neyse yapılır. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Mesele para meselesi de değildir. Ne Türkiye bir göçmen kampı gibi niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne de göçmenim diye milletimize saygısızlık edene müsaade ederiz. Bu süreci devlet tecrübemize, dünyaya verdiğimiz insanlık deesine uygun biçimde sürdüreceğiz. Bir takım marjinal yaklaşımlara asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin sınırları delik deşikmiş gibi videolar falan gösteriliyor, sınır hakimiyetimiz yüksektir.