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Ağrı'da şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı

Ağrı'da şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı

Van'da 5 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisinin, Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları belirlendi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Van-İran sınırında görevlendirilen Özel Harekat polislerinin gözetleme faaliyeti sırasında sınırı geçmeye çalışırken etkisiz hale getirdiği teröristlerden birinin örgüt içerisinde "doktor" olarak görevlendirilen "Nuda Sason" kod adlı Süheyla Çelik olduğu ve sözde "Tendürek sorumlusu" olarak bölgeye gönderildiği saptandı.

13 Mayıs'ta şehit edilmişti

Çelik ve beraberindeki "Mihraz-Karayazı-Ari-Aşikar Mirza ve Hakkı" kod adlarını kullanın terörist Haldun Altay'ın, 13 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınır hattında görevli Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıya katıldıkları belirlendi.

Diğer terörist "Xunreş Erdal" kod adlı Nurullah Azma'nın ise daha önce sınır bölgelerindeki karakollara yönelik saldırıların faillerinden olduğu tespit edildi.

Teröristlerin üzerinde yapılan aramada RPG-75 roketatar (dolu), M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 6 savunma tipi el bombası, 274 kalaşnikof fişeği, 150 M16 fişeği, 65 tabanca fişeği, 2 termal şemsiye, 10 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 2 tablet, 3 elektronik kitap, 3 USB bellek, 15 hafıza kartı, ses kayıt cihazı, termal cihaz, 2 el dürbünü, araç telsizi, 3 powerbank, avometre cihazı, 3 not defteri, 4 fotoğraf, 2 kol saati, not kağıtları, 6 plastik şişe, 4 radyo, 3 şarjör kılıfı, 2 kamuflaj desenli pantolon, 3 kamuflaj desenli yelek, 3 uyku tulumu, 3 mat, 3 hasarlı sırt çantası, 10 bin 100 Amerikan doları ele geçirildi.

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