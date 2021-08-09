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Koronavirüste Delta'dan sonraki varyantın adı belli oldu! Kolombiya varyantı

Koronavirüste Delta'dan sonraki varyantın adı belli oldu! Kolombiya varyantı

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Delta'dan sonra beklenenin bundan sonraki beklenenin Kolombiya varyantı olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası covid yoğun bakım ünitesi ve pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış" dedi. Şu andaki virüsün önemli bir kısmının Delta varyantı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, muhtemelen bundan sonraki beklenenin Kolombiya varyantı olduğunu söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası pandemi servisi ve covid yoğun bakım ünitesinde yoğunluk yaşandığını aktardı. Koronavirüs vaka artışı nedeniyle AÜ Hastanesi'nde yatak kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, covid yoğun bakım ünitesi yataklarının dolduğunu söyledi.

Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmamış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, aşılanma hızının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yalçın, “Dolu yoğun bakımdaki en dikkat çekici özellik, yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış. Son zamanda dikkat çeken önemli hususlardan biri de hamilelerin olması.

Pandemi servisinde yatan hastaya bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolaysıyla aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı veya hasta olma potansiyelini düşürüyor. Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Son 15- 20 gün içinde aşılama oranın azaldığını belirten Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:

“Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde değişik yeni varyantlarla birlikte sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir.

Şu anki verilere göre çok az kişilerde görülmüş ama biraz daha sıkıntılı görünüyor ve daha ağır seyreden veriler var. Aşılanmış kişiler altta yatan farklı hastalıklar olsa bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma kadar gitmesine ve entübe edilmesine gerek kalmıyor."

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