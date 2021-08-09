Altın tepetaklak oldu! İslam Memiş uyardı: Sakın panik satışı yapmayın

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesine gerilerken, gümüş fiyatları da adeta dip yaptı. Bir gecede gram altının fiyatı 30 lira birden düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı.

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Altın fiyatları son dönemin en düşük seviyesine geriledi. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.Gram altın fiyatı 459 liraya kadar geriledi. Daha sonra biraz toparlanarak 483 lira seviyelerine çıktı. Geçen yıl altını geride bırakan gümüş ise tam anlamıyla dip yaptı. Peki piyasada neler oluyor? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Sakın panik satışı yapmayın" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in tahminleri ve uyarıları...

Düşüş sağlıklı değil, sakın panik satışı yapmayın!

- Tarım Dışı İstihdam verisi bahanesiyle sıkışma sona erdi. En azından yön kırılması yaşandı, bu da iyidir. Düşüşler sağlıklı değil. Panik satışı yapılmaz.

- Enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş fiyatları artış gösterir. Piyasada manipülasyon yapanlar kalıcı enflasyonun düşeceğini insanlara inandırmaya çalışıyorlar.

Sert düşüşler yatırımcısına iyi bir alım fırsatı

- Altın fiyatları uzun vadeli bir yön kırılmasına gitmeyecektir ama yıl sonuna kadar tekrar bir yükseliş umudu var. Sert düşüşler yatırımcısına çok iyi bir alım fırsatı sunuyor.

- Merkez Bankası'ndan yıl sonu faiz indirimi ile ilgili bir mesaj bekliyorum. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanacağını düşündüğüm görüş ayrılığı için yıl sonunda enflasyon ve kur tahmini ile ilgili bu öngörüler gerçekleşmeyebilir.

Uzun vadeli düşünmüyorsanız altın almayın

- Gram altın fiyatındaki her düşüş yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunuyor. Yatırımcı altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmüyorsa altın yatırımı yapmasın.