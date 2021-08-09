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MHP'li Cengiz Çetin'in aracı kundaklandı

MHP'li Cengiz Çetin'in aracı kundaklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde MHP İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in aracı kundaklama sonucu çıkan yangında hasar gördü.

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MHP'li Cengiz Çetin'in ilçedeki evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobili önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Alevleri fark eden Çetin, yangını müdahalesi ile söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobilin ön camı kırılarak aracın içine yanıcı madde atıldığı tespit edildi.

Çıkan yangında otomobil hasar gördü.

Çetin, yaptığı açıklamada, faillerin bulunması konusunda devlete ve emniyet güçlerine güvendiğini söyledi.

Kimse ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Çetin, "Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına eminiz." dedi.

mhp
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