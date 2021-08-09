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BioNTech şirketi, Covid-19 aşısı gelir tahminini yükseltti

BioNTech şirketi, Covid-19 aşısı gelir tahminini yükseltti

BioNTech şirketi, 2021 yılı için 12.4 milyar euro olarak açıkladığı Covid-19 aşısı gelir tahminini yükseltti. Yeni açıklamaya göre BioNTech, 2021'de aşıdan 15.9 milyar euro kazanacak...

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BioNTech SE bu yıl için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 15.9 milyar euroya (18,7 milyar dolar) yükseltirken mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini duyurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre BioNTech, Kovid-19 aşısındaki ortağı Pfizer Inc. ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2.2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı.

BioNTech daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12.4 milyar euro olarak açıklamıştı.

Kovid-19 aşısı satış rekoruna ilerliyor
Koronavirüs aşısı, tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. Pfizer de geçen ay bu yıl 33.5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, “Kovid-19 aşısı tedariğimizi 100’den fazla ülke ve bölgeye genişlettik. Diğer taraftan kanser tedavisinde klinik deneylere başlamamız sonrası önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün tanıtma şansımız olacak” açıklamasını yaptı.

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