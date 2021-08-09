Kaliforniya tarihinin en büyük ikinci yangını devam ediyor

187 bin hektardan büyük bir alanı küle çeviren yangınla mücadele sürüyor. Tehlike altındaki binlerce kişi, evlerini terk ederek güvenli bölgelere yerleşti.

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Yaklaşık 3 hafta önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ormanlık alanda başlayan ve "Dixie" olarak adlandırılan yangınlar, eyaletin kuzeyini harabeye çevirdi.

Yangın, Kaliforniya'nın en büyük ikinci yangını olarak kayıtlara geçti. Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Bakanlığı (Cal Fire), yangının şimdiye kadar ortaya çıkan bilançosunu paylaştı.

187 bin hektardan fazla alan yandı

Buna göre eyalette 187 bin hektardan fazla alan küle döndü. Eyalete bağlı Butte, Lassen, Plumas ve Tehama yangından etkilenen yerler arasında bulunuyor. Hidrotermal alanlarıyla tanınan Lassen Volkanik Ulusal Parkı da alevlerden nasibini aldı.

Ölen yok, binlerce kişi tahliye edildi

New York Times'ın haberine göre, şimdiye kadar binlerce kişi tahliye edilirken, hiç kimse hayatını kaybetmedi.

Taylorsville'deki gönüllü itfaiyeci Dan Kearns, hava şartlarının yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirterek, "Rüzgarların insafına kaldık." dedi.