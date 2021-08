Eski Avustralya Başbakanı Çİn'e öfke kustu

Avustralya'nın eski Başbakanı Tony Abbott, ülkesi ve Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, "demokratik dünyanın Çin'den uzaklaştığının" sinyalini vereceğini belirtti.

Abone ol

Abbott, Avustralya hükümetinin ikili bir ticaret anlaşmasını imzalamaya öncelik vermesi kapsamında Avustralya'nın Hindistan Ticaret Özel Elçisi olarak Yeni Delhi'yi ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından The Australian gazetesine yazdığı makalesinde Abbott, "Çin ile ilgili hemen hemen her sorunun yanıtı Hindistan'dır." ifadesini kullanarak Çin'in her geçen gün daha "agresif" hale gelmesi sebebiyle Hindistan'ın uluslar arasında mümkün olan en kısa sürede haklı yerini almasının herkesin çıkarına olacağını belirtti.

Abbott, ticaret anlaşmalarının, ekonomi kadar siyasetle de ilgili olduğunu ve Hindistan ile Avustralya arasındaki hızlı bir anlaşmanın, "demokratik dünyanın Çin'den uzaklaştığının ve iki ülkenin (Avustralya-Hindistan) de uzun vadeli refahını artırmanın" önemli bir işareti olacağının altını çizdi.

Çin'in ticareti "stratejik bir silah" olarak kullandığı değerlendirmesinde bulunan Abbott, Çin'i Avustralya ihracatına yönelik "kaprisli boykotlarla" suçladı.

Abbott, "Çin'in göz korkutucu gücünün, özgür dünyanın komünist bir diktatörlüğü küresel ticaret ağlarına davet etme kararının bir sonucu olarak ortaya çıktığını" kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Çin, teknolojimizi çalmak ve endüstrilerimizi baltalamak için Batı'nın iyi niyetini ve umutlu düşüncelerini istismar etti. Bu süreçte, eski Sovyetler Birliği hiç olmadığı kadar güçlü bir rakip haline geldi. Çünkü Çin, şimdi hızla buna uygun bir ordu geliştiren birinci sınıf bir ekonomiye sahip."

Avustralya'daki Çin Büyükelçiliği, konu hakkındaki yorum talebine yanıt vermedi.

Avustralya'nın Hindistan Yüksek Komiseri Barry O'Farrell, Abbott'un Hindistan'ı geçen hafta, "ekonomik ilişkileri tam potansiyeline, Hint ve Avustralya halklarının karşılıklı yararına ilerletmek" için ziyaret ettiğini söyledi.