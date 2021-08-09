BIST 1.436
DOLAR 8,63
EURO 10,17
ALTIN 485,63
HABER /  GÜNCEL

Hizbullah üyesi terörist yakalandı

Hizbullah üyesi terörist yakalandı

Hizbullah Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Z. D. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan ve Hizbullah Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Z. D. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.

Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer alan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu isimli şahıs, İstanbul Avcılar’da önceki gün yapılan operasyonda yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da tepki çeken sağlık ruhsatı uygulaması başladı! Göstermeden geçemiyorlar!
Fransa'da tepki çeken sağlık ruhsatı uygulaması başladı! Göstermeden geçemiyorlar!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Muharrem orucu ne zaman açılır saat kaçta oruç açılır?
Muharrem orucu ne zaman açılır saat kaçta oruç açılır?
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda görev yapan Türk hakem ölümle tehdit ediliyor
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda görev yapan Türk hakem ölümle tehdit ediliyor
AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Yangın çok orada korkutmuştu! Kemerköy Termik Santrali yeniden devrede
Yangın çok orada korkutmuştu! Kemerköy Termik Santrali yeniden devrede
TOKİ'den Karabük'te 6 yıldır boş bekletilen yurt binasıyla ilgili iddialara yanıt
TOKİ'den Karabük'te 6 yıldır boş bekletilen yurt binasıyla ilgili iddialara yanıt
Araç, arızalanan araca çarptı! Balıkesir'de feci kazada can pazarı
Araç, arızalanan araca çarptı! Balıkesir'de feci kazada can pazarı
Altın fiyatları tepetaklak oldu! 30 lira birden düştü
Altın fiyatları tepetaklak oldu! 30 lira birden düştü
Türkovac aşısı İngiliz varyantında yüzde yüz etkili! Delta varyantında durum ne?
Türkovac aşısı İngiliz varyantında yüzde yüz etkili! Delta varyantında durum ne?