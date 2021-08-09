Hizbullah üyesi terörist yakalandı

Hizbullah Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Z. D. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan ve Hizbullah Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Z. D. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.
Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer alan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu isimli şahıs, İstanbul Avcılar’da önceki gün yapılan operasyonda yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.