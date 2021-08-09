Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde hızla seyir halinde bulunan konteynır yüklü tır, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Emniyet kemeri takılı olmayan tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Şişeci hakimiyetindeki 34 ZL 9767 plakalı konteynır yüklü Volvo marka tır, hızla seyrederken sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırladı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri camdan dışarı fırlayan Erdoğan Şişeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan. kaza sonrası konteynır yüklü tır kullanılamaz hale geldi.