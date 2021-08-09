Altın fiyatları tepetaklak oldu! 30 lira birden düştü

Altın yeni haftaya adeta tepetaklak olarak başladı. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın sadece 24 saat içerisinde 30 lira değer kaybetti... Altın piyasasında neler oluyor? Gram altın fiyatları daha da düşecek mi?..

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Altın fiyatlarında neler oluyor? Küresel piyasalarda altın yatırımcıları kayba yöneldi. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

FED'in faiz kararı bekleniyor

Altın fiyatlarına yön vermesi için Fed'in aksiyon alması beklenirken, kripto paralardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Fed'in varlık alım programını azaltıp, faiz artırma patikasına girmesi beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altında kayıp yüzde 6

Gram altın fiyatları ons altındaki düşüşün etkisiyle büyük güç kaybetti. Gün içinde 30 lira düşüş gerçekleştiren gram altın 459.3 liraya kadar geriledi. Gün içinde en yüksek 489.6 lira seviyesi görülmüştü. Böylece gram altındaki kayıp yüzde 6 oldu. Ons altın ise 1764 dolar seviyesinden 1652 dolara kadar geriledi. 112 dolar kayba yönelen ons altında düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşti.