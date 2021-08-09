İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.Abone ol
İsviçre Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 46 yaşındaki Murat Yakın ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın, Thun, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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