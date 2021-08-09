Şırnak’ta terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 02-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.