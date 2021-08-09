Antalya'da pencereden atlayan avukat kanlar içinde kaldı! Düşerken...
ANTALYA'da avukat D.G., oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu kaydedildi.Abone ol
Avukat D.G., bugün saat 10.00 sıralarında Manavgat Aydınevler Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 2'nci katta bulunan dairesinin penceresinden atladı. Düşerken zemin katta bulunan iş yerinin dış cephe kaplamasına çarpan D.G., hızla yere çarptı. İş yerindekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen avukatın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği belirtildi.
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