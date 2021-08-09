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Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

Anadolu Ajansı
Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında, alevlerin bir anda sarması sonucu tahliye edilen Kepezbeleni Mahallesi'nin sakinleri yaşadıklarını anlattı.

Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

Mahallede 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, havadan ve karadan 9 gün süren müdahale sonucunda söndürüldü.

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Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir yandan da yaraların sarılması için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

Hasar tespiti tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma sürerken evi yanan vatandaşlar için de konteynerler kuruluyor.

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Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri bölgedeki çalışmaları drone ile havadan görüntüledi.

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