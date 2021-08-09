Antalya Akseki'de alevlerin büyüklüğü ortaya çıktı! Görüntüler yürek dağladı: Böyle bir yangın görmedim
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında, alevlerin bir anda sarması sonucu tahliye edilen Kepezbeleni Mahallesi'nin sakinleri yaşadıklarını anlattı.
Mahallede 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, havadan ve karadan 9 gün süren müdahale sonucunda söndürüldü.
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Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir yandan da yaraların sarılması için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor.
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Hasar tespiti tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma sürerken evi yanan vatandaşlar için de konteynerler kuruluyor.
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Anadolu Ajansı (AA) ekipleri bölgedeki çalışmaları drone ile havadan görüntüledi.
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