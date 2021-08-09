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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınların tamamı söndürüldü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınların tamamı söndürüldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son dakika açıklamasında, Antalya'daki yangınların tamamı söndürüldüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, 'Yangından zarar görenlere sağlanacak desteklerden bahseden "Valilik, bugün ödeme yapacak" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Yangın Koordinasyon Merkezinde Basını Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Antalya'da yangından etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün ise 6 bin 359 olarak tespit edildiğini aktardı.

Kentteki yangınların tamamen söndürüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." dedi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

400 konteyner bölgede
"AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.

1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

43 mahallede 11 milyon zarar 
Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.

Valilik ödeme yapacak
Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak."

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