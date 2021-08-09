Sercan Yıldırım'ım sevgilisi Nihan Yönel kimdir kaç yaşında?

Survivor yarışması ile yeniden popüler olan eski futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti ve evet cevabını aldı. Peki Nihan Yönel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Sercan Yıldırım'ın sevgilisi ne iş yapıyor, mesleği nedir?

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Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu. Bu sevindiren gelişmenin ardından birçok kişi Sercan Yıldırım'ın sevgilisi kimdir, aslen nereli, ve kaç yaşında araştırması yaptı.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

24 yaşındaki Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapıyor.

Sercan Yıldırım kimdir: Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 1.82 boyunda olan başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

İlk maçında 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 yılı Bursaspor'un şampiyon olduğu kadrosunda büyük rol oynamıştır.