Yangınlarda son durum! Muğla ve Aydın yangınlarına müdahale sürüyor

MUĞLA'da 5 noktada alevlerle mücadele devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını ise sürüyor. Yangın bölgelerinde canla başla mücadele devam ediyor... Yetmeyen yerlerde hortumlara ek yapılıyor...

Abone ol

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 noktada alevlerle mücadele devam ediyor Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milas'ta alevlerin sonuna geliniyor. Sesleyen mahallesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki gazetecilerin verdiği bilgiye göre helikopterler adeta Sesleyen'i otobana çevirmiş durumda, helikopterin biri gidiyor diğeri geliyor, zaman zaman sürü uçuşu da gerçekleştiriliyor. Özellikle gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesi sonuç verdi. Alevler uzak noktalardan artık görülmüyor.

Yeniköy Termik Santrali artık tamamen güvende

Yangının devam ettiği yerin sol tarafında bulunan Yeniköy Termik Santrali artık tamamen güvende. Alevlerin önü kesilirken, yaşam koridoru sayesinde yangın daha fazla noktaya sirayet etmeden kıstırılmış oldu.

Dalaman ve Seydikemer yangınları kontrol altında

Dalaman'daki yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı. Datça'daki yangın 50 dönümlük alanda etkili oldu ve kontrol altına alınabildi. Yatağan'da da yangınla mücadele sürüyor. Seydikemer'deki yangın da tamamen kontrol altında.

Fesleğen mahallesinde hortumlara ek yapıldı Milas'a bağlı Fesleğen mahallesinde de yangınla can siperane mücadele sürüyor. Yangın bölgesinde maskesiz nefes almak oldukça güç. Rüzgar dumanı çevreye yayıyor ve her yer dumanaltı oluyor. Arazözlerin giremediği noktada hortumlara ek yapıldı, hortumlar uzatıldı. Helikopterler de sorti yaparak yangına müdahale ediyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.

Köyceğiz yangını 12. günde de sürüyor

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi. Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.

Aydın Çine'deki yangın sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor. Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı. Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.