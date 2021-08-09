Yangın bölgelerinde çiftçinin zararı çok büyük! Çiftçinin zararını kim karşılayacak?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım alanları büyük zarar gördü. Bu zararı kim karşılayacak? Tarım sigortası yaptırmayanlar ne yapacak? Hayvan sigortası olmayanların zararı ödenmeyecek mi? İşte ayrıntılar...
Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarıyla ilgili her şey konuşuluyor ancak bir şey es geçiliyor. Yanan tarım alanları ve seralar ile evcil hayvanların zararını kimin ödeyeceği. Daha doğrusu Türkiye'nin Tarım Sigortası gerçeği... İşte Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın kaleminden yangın bölgelerindeki tarım sigortası gerçeği...
15 yıldır bu ülkede, devlet destekli tarım sigortası uygulanıyor. Amaç, kuraklık da dahil olmak üzere afetlerden etkilenen çiftçinin, üreticinin zararının karşılanması. Çok düşük primlerle -ki, kimi üründe yüzde 50’sini, kimi üründe yüzde 70’ini devlet ödüyor- çiftçi sigorta yaptırıyor, afetten ürünü ya da hayvanı zarar görürse TARSİM, zararı karşılıyor.
Bir bilgi daha vereyim. TARSİM, bir yetiştiricinin, bir küçükbaş hayvanını her türlü kaza, doğal afet ve yangına karşı yıllık 4 TL’ye; bir çiftçinin ise 500 kiloluk buğdayını dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve yangına karşı yıllık sadece 12 TL’ye sigortalatabildiği bir sistem. Sistem bu kadar basit.
Ekili alanlar yandı
Nitekim, sadece 2020 yılında tarım sigortası yaptıran çiftçi toplam 1.1 milyar lira prim ödedi, devlet 1.6 milyar lira destek verdi ve TARSİM, afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerin toplam 1.3 milyar liralık zararını karşıladı. Bunu şöyle de anlatabilirim; sadece geçen yıl çiftçi 1.1 milyar lira prim ödedi, karşılığında da 1.6 milyar hasar aldı.