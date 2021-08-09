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Tekirdağ'da feci kazada iki kişi öldü 4 kişi de yaralandı

Tekirdağ'da feci kazada iki kişi öldü 4 kişi de yaralandı

TEKİRDAĞ, yeni güne feci kazanın haberiyle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaşları 60 olan iki kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, Tekirdağ - İstanbul Karayolunda Marmaraereğilisi ilçesi Kamaradere mevkiinde saat 08:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya işçi taşıyan B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs, Nursen Yeşildağ idaresindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan minibüste ise 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Minibüste bulunan sürücü B.D. (50), A.S. (36) H.İ. (34) ve ağır yaralanan N.Ü. (37) ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada sonrası hurdaya dönüşen otomobilde hayatını kaybeden Nursel Yeşildağ (60) ve Muhsin Yeşildağ’ın (65) cesetleri savcılık incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi polis ekiplerinin çalışması ile aksayan trafik normalde döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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