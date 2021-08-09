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Joe Biden Afganistan planını sürdürüyor

Joe Biden Afganistan planını sürdürüyor

Taliban Afganistan kontrolünü giderek güçlendiriyor. ABD Başkanı Joe Biden ise Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği söyleniyor.

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ABD'nin en saygın gazetelerinden New York Times'ta yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

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