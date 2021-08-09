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İş gezisi sırasında çalışan cinsel saldırıda bulunan Alibaba yöneticisi kovuldu

İş gezisi sırasında çalışan cinsel saldırıda bulunan Alibaba yöneticisi kovuldu

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'da skandal yaşandı ve bir çalışanın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ifade edildi. Polis soruşturmayı sürdürürken, yönetici işten çıkarıldı.

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Çin merkezli Alibaba'da çalışan bir kadın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ifade etti. Alibaba CEO’su Daniel Zhang pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunan yöneticisini işten çıkardığını ve cinsel tacizi önlemek için politikalar oluşturacağını söyledi.

Bir şirket sözcüsü Reuters’a yaptığı açıkalmada, “Alibaba Group’un cinsel tacize karşı sıfır tolerans politikası var ve tüm çalışanlarımız için güvenli bir iş yeri sağlamak Alibaba’nın en büyük önceliğidir” dedi.

Olayla ilgili başlıklar daha sonra, geçen hafta #MeToo cinsel taciz karşıtı hareketin tartışılmasıyla aydınlanan Çin’in Twitter benzeri uygulaması Weibo’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Neler yaşanmıştı?

Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrinde çalışan bir kadın çalışan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını ifade etti.

Kadın çalışan kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti.

Polise ifade veren kadın çalışan konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini belirtti. Çalışan bir sonuç alamadığını da ifadesine ekledi. Öte yandan polis de Alibaba şirketi içerisinde bir cinsel istismar davası yürüttüklerini doğruladı.

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