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FETÖ'cüleri havlatan adamı yazar Yakup Köse açıkladı

FETÖ'cüleri havlatan adamı yazar Yakup Köse açıkladı

Star yazarı Yakup Köse, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski vali Hüseyin Avni Coş'un, Adana valisi iken 2014'teki MİT tırları kumpasında FETÖ'ye fiili müdahalede bulunduğunu yazdı.

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2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş'la ilgili dikkat çeken bir yazı Star yazarı Yakup Köse'den geldi.

15 Temmuz darbe girişiminde Sakarya Valisi iken darbecilere karşı verdiği poz ve yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Coş'u kaleme alan Köse, ilginç ayrıntılar aktardı.

"Arkasından 40 köpek havlatmayan kurt sayılmaz!"

2014 senesinde FETÖ'nün Adana'da, kamuoyunda "MİT tırları komplosu" olarak bilinen hamlesine de müdahale eden isim olduğunu yazan Köse, "FETÖ komplosunun gerçekleştiği tarihte Adana Valisi olan Hüseyin Avni Coş, bürokraside FETÖ'ye karşı laf etmeye bile cesaret edilemediği dönemde FETÖ'ye fiilî müdahalede bulunmuştur.

Anlayacağınız Coş'un vefatının ardından FETÖ'cülerin havlamaları boşuna değil. Eh ne demiş atalarımız, "Arkasından 40 köpek havlatmayan kurt sayılmaz!" ifadelerine yer verdi.

2016 senesinde Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 28 Şubat konferansına konuşmacı olarak katıldığını Coş'un da dinleyici olarak katıldığını belirten Köse, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Zâhiren Hüseyin Avni Coş'la yolumuz bu şekilde keşişti ama fikri olarak nispetimiz hep varmış. O da ben de aynı kaynaktan, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'ndan beslenmişiz.

Merhum Coş, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun 1975 yılından çıkardığı Gölge Dergisi'nin temsilciliğini yapmış. Sakarya'daki buluşmamızda bana o yılları ve Mütefekkir Mirzabeyoğlu'ndan bahsetti.

Hüseyin Avni Coş Büyük Doğu Akıncı ruhunu kaybetmemişti. FETÖ'ye karşı yiğitçe tavrı da bu ruhun tezahürüydü."

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