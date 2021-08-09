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İstanbul'da faciadan dönüldü! Ortalığı birbirine kattı: Sese fırladım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da faciadan dönüldü! Ortalığı birbirine kattı: Sese fırladım

İSTANBUL'da seyir halinde olan servis minibüsü Ümraniye İlçe Emmiyet Müdürlüğü önünde duran polis otolarına çarptı. 3 polis aracının zarar gördüğü kazada polis araçlarının içerisinde ve caddede kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Olay saat 05.30 sıralarında Ümraniye’de Sütçü İmam Caddesi üzerinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleşti. İddiaya göre caddede yüksek hız yapan servis şoförü Hasan Başkaya direksiyon kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde duran 3 polis arabasını çarptı.

İki polis arabasında ağar hasar meydana gelirken 1 polis aracında hafif hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polisleri sürücüye alkol testi yaptı. Alkollü olmadığı anlaşılan servis şoförü Hasan Başkaya kaza tespit tutanağı tutulması sonrası serbest bırakıldı. Polis otolarında ve cadde üzerinde kimsenin olmaması olası faciayı önlemiş oldu.


"Sese fırladım"
Kazaya tanıklık eden Aslan Kamış, “Sabah dükkanı açtım tezgaha poğaçaları diziyordum. Servis aracı Sütçü İmam Caddesi yönünde gidiyordu burada duran polis arabalarına sağ taraftan vurmasıyla çıkan sese fırladım. Baktığımda polis arabalarının arka tarafları gitmişti. Daha sonra servis arabası hemen durdu. Sabah sabah Allah'tan kimse yoktu yoksa büyük bir facia olabilirdi” dedi.

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