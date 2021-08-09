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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda en sert uyarıya hazırlanıyor! Zaman kalmadı!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda en sert uyarıya hazırlanıyor! Zaman kalmadı!

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yayımlayacağı raporun insan davranışlarının küresel ısınma üzerindeki etkisi üzerine şimdiye kadarki en sert uyarı olacağı bildirildi.

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2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü yayımlanması beklenen rapora ilişkin "Bu, insan davranışının küresel ısınmayı endişe verici bir şekilde hızlandırdığına dair şimdiye kadarki en sert uyarı olacak" ifadeleri kullanıldı.

The Observer gazetesine konuşan Sharma, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26'nin belirleyici bir nitelediği olduğunu söyledi.

"İki yıl, beş yıl, 10 yıl beklemeyi göze alamayız" şeklinde konuşan Sharma, hâlâ zaman olduğunu ancak çok geç olacak ana tehlikeli bir şekilde yaklaşıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporunun gelecek 10 yılın iklim eylemi açısından niçin kesinlikle belirleyici olması gerektiğini henüz anlamayanlar için bir alarm olacağını ifade etti.

"Küresel ısınmanın sonuçları gözle görülüyor"

Sharma, COP26'da herhangi bir başarısızlığın felaketle sonuçlanacağını söyleyerek geçen yılın kaydedilen en sıcak yıl olduğunu, son 10 yılınsa en sıcak 10 yıl olduğunu vurguladı.

Çin ve Avrupa'da yaşanan orman yangınlarının altını çizen Sharma, iklim değişikliğinin sonuçlarının hâlihazırda görünür olduğunu söyledi.


Sharma, orman yangınlarının ve Kuzey Amerika'da görülen rekor sıcaklıkların iklim değişikliğinin görünür sonuçlarından olduğunu ifade etti.

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