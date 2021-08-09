Bu dört adım atılmazsa kazalar devam edecek! Uzun yol otobüsleri alarm veriyor!

Son günlerde sık sık yaşanan otobüs kazaları yine gözleri sistemdeki aksaklıklara çevirdi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök yapılması gerekenleri acil sıraladı.

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Manisa’da 3 gün önce meydana gelen ve 6 kişinin, dün de Balıkesir’de 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının eski model otobüslerle, yorgun, uykusuz şoförler nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, kazaları değerlendirdi.

Hürriyet'e konuşan Lök, “Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler ile yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı” dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı. Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

“Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. ‘Ne zaman uyanırsınız’ dediğimizde ‘motor durunca’ diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa’da şoförlerin haftasonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz.”