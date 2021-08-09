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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl tebriği

Müslüman aleminin kutladığı Hicri yeni yıl için Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.

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