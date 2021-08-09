İngiliz general tepki gösterdi: Afganistan'dan çekilmek stratejik hata

Afganistan'dan çekilmeyi stratejik bir hata olarak yorumlayan eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, İngiltere ve Batılı müttefiklerin Afganistan'ın geleceğini sattıklarını belirtti.

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Eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, BBC Radio-4'te yaptığı açıklamada, Afganistan'dan askerlerin çekilmesi kararıyla, İngiltere ve Batılı müttefiklerin "Afganistan'ın geleceğini sattıkları" değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi geri çekilme stratejik bir hata. Bunun bizim çıkarımıza olduğuna inanmıyorum." diyen Barrons, askerlerin geri çekilmesi kararıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki müttefiklere "gerçekten talihsiz bir mesaj" gönderildiğini söyledi.

Barrons, "İnsani veya siyasi krizin olmamasını sağlamaktansa ayrılmayı tercih ediyoruz. Afganistan'da terör örgütlerinin yeniden kurulması, Avrupa'ya ve başka yerlere zarar verme riskini göze alacağız. Bence bu çok zayıf bir stratejik sonuç." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinden bir sözcü de şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'daki güvenlik durumunun ciddi olduğunun ve artan şiddete ilişkin raporların son derece rahatsız edici olduğunun farkındayız. Afganistan'daki çatışmaya herhangi bir askeri çözüm olduğuna inanmıyoruz ve Taliban'ı şiddet kampanyalarını sona erdirmeye ve Afgan hükümetiyle anlamlı bir diyaloga girmeye çağırıyoruz. Kalıcı bir barışın sağlanması için müzakere edilmiş bir çözüm bulunması gerekiyor."

Afganistan'da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil büyükelçilikleri, dün Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve tamamının ülkeden ayrılacağını belirterek, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." ifadesini kullanmıştı.